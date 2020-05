Die Grande Dame der Immo-Branche

IMMO: Frau Dr. Funk, Sie sind Mitinitiatorin des ersten österreichischen Frauennetzwerkes innerhalb der Immobilienwirtschaft. Genügen Ihnen und Ihren Kolleginnen die bestehenden Plattformen nicht oder müssen Sie sich in einer von Männern dominierten Branche durchsetzen?

Margret Funk: Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn war es tatsächlich noch schwer, sich als Frau durchzusetzen und sich Respekt zu verschaffen. Das ist heute kein Thema mehr. Aber Männer sind grundsätzlich immer gut vernetzt gewesen und natürlich sind einige von uns auch dort dabei. Ich weiß aus meiner europäischen Tätigkeit, dass in fast allen Ländern solche Vereinigungen von Frauen bestehen. Es war an der Zeit, auch bei uns eine Plattform zu haben, über die wir uns austauschen können - und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen in Führungspositionen einen bedeutenden Anteil in der Immobilienwirtschaft darstellen.



Die Regierung hat sich mit der neuen Maklerverordnung gerade den Zorn Ihrer Standesgenossen zugezogen. Muss man nicht Verständnis dafür haben, dass es gut ist, wenn Wohnen für die Konsumenten günstiger wird?

Es wird ja nicht das Wohnen an sich billiger, auch die Abgaben für Müllabfuhr und Abwasser an die Stadt Wien bleiben genau so hoch - was durch diese Verordnung billiger wird, ist nur die einmalige Provision für die Dienstleistung eines Maklers. Wir ziehen in Österreich ja traditionell nicht ständig um, man erspart sich in 10 oder 15 Jahren also rund 700 Euro. Da kann man doch wirklich nicht davon sprechen, dass das Wohnen billiger geworden ist.



Wir hingegen sitzen jetzt in der Falle, dass wir für alle auf drei Jahre befristeten Wohnungen nur mehr eine Monatsmiete Provision verlangen dürfen. Davon kann man nicht leben und das wird für die kleineren Unternehmer unter uns existenzbedrohend, da stehen auch viele Jobs auf dem Spiel.