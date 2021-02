Die Gewinner des Fiabci Awards

Mehrmals verschoben und dann endlich auf Sendung. Dienstag Abend, zweiter Bezirk in Wien, im leeren Theater Harmakom am Nestroyplatz: Unter großem Aufwand hat die Fiabci Austria eine Online-Preisverleihung auf die Beine gestellt. Vor zwei Jahren noch als große Abendgala ausgetragen, musste der diesjährige Fiabci Prix d’ Excellence Austria komplett anders durchgeführt werden. Trotzdem: Der Abend war ein großes Fest in schönem Ambiente, live zugeschaltet wurden die Finalisten und Gewinner.

Nachhaltigkeit im Fokus

„Alle Gewinner eint, dass sie nachhaltige Projekte geschaffen haben. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten gebührt ihnen besonderer Applaus und wir freuen uns sehr, sie mit dem diesjährigen Prix d’ Excellence auszuzeichnen“, sagen Eugen Otto, Präsident der Fiabci Austria (Verband der Immobilienberufe) und Anton Holzapfel, ÖVI-Geschäftsführer und Partner der Auszeichnung.

5 Sieger