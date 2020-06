Die erste Wohnung nach dem Kinderzimmer

Mit der Campus Lodge entsteht derzeit im zweiten Bezirk ein neues Wohn- und Boarding-House-Projekt. Die Anlage soll im Herbst 2013 fertig sein – rechtzeitig vor der Eröffnung der neuen Wirtschaftsuniversität.

Die 36 komplett möblierten Boarding-House-Einheiten kann man wochen- und monatsweise mieten. Sie sind vor allem für Assistenten, Studenten oder Professoren, die nur für ein Semester in Wien sind, interessant. Die 100 Wohnungen sind mit 30 bis 70 Quadratmetern etwas kleiner als es bei frei finanzierten Projekten dieser Größenordnung üblich wäre. So sollen sich auch Studenten die durchaus gehobene Miete leisten können.

"Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Aber der zweite Bezirk zieht derzeit sehr an, wir werden wohl bei zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter liegen. Weil aber die meisten Wohnungen zwei Zimmer haben, sind sie auch gut für eine WG geeignet. Dann kommt man preislich in die Nähe eines guten Studentenheims", erklärt Hermann Klein, Geschäftsführer des Bauträgers IG Immobilien.

Was ist anders bei der Planung für eine junge Zielgruppe? "Das Konzept und die Architektur sind bunter und jugendlicher. Es gibt WLAN im ganzen Haus, mehr öffentliche Räume wie einen Partykeller mit Schauküche, einen Loungebereich im Erdgeschoß zum gemeinsamen Lernen und einen Outdoor-Pool. Außerdem gibt es eine Fahrrad-Werkstatt und pro Wohnung zwei Fahrrad-Abstellplätze", erzählt Klein. "Wir machen zwar unbefristete Mietverträge, gehen aber davon aus, dass die Leute hier zwei bis fünf Jahre leben und sich dann eine größere Wohnung suchen." Auf den ersten Blick ungewöhnlich für junges Wohnen ist das Concierge-Service. "Wir rechnen aber damit, dass die Studenten selbst Jobs in diesem Servicecenter übernehmen und zum Beispiel stundenweise an der Rezeption sitzen", so Klein. Hausreinigung und Schneeräumung werden von externen Firmen übernommen.