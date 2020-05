Die Betriebskosten-Abrechnung

Es ist wieder so weit: Bis 30. Juni muss die Hausverwaltung die Betriebskostenabrechnung legen. Darin werden die monatlichen Vorauszahlungen den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt. Ergibt sich eine Nachzahlung, muss man das Geld spätestens zwei Monate nach der Rechnungslegung überweisen. Betroffen ist, wer zum Zeitpunkt der Bilanz die Wohnung gemietet hat. Wer gerade erst eingezogen ist, muss also möglicherweise die Nachzahlung des Vorgängers übernehmen – oder er profitiert von einem Guthaben.

Wenn der Geldregen ausbleibt: Wer an Diplomaten vermietet, kann den fehlenden Mietzins in vielen Fällen nicht einklagen.