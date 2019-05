Designerin Patricia Urquiola plädiert für nachhaltiges Design

Vor welchen Herausforderungen stehen Designer heute und welche Probleme müssen sie lösen?

Wir müssen unser Leben von Grund auf umorganisieren. Das beginnt mit der Dusche am Morgen und der Art, wie wir uns kleiden. Es betrifft aber auch unsere Fortbewegungs- und Kommunikationsmittel. Wir haben viel falsch gemacht in den vergangenen Jahrzehnten und unserem Planeten geschadet. Deshalb müssen wir uns neue Prozesse überlegen und mehr im Kreislauf denken. Das sehe ich auch in meiner Arbeit als Art Director bei Cassina. Wir haben ein großes Erbe an Materialien und Designs, die wir neu erfinden müssen. Daher haben wir beispielsweise veganes Leder entwickeln. Wir müssen uns fragen, was wir tun und wie wir es besser machen können.