Design der Woche: Sofa wird zum Herzensbrecher

Architekten machen Möbel

Damit Architekturstudenten ein Gespür für Interieur- und Raumgestaltung entwickeln, bietet die TU Graz ein Freifach, in dem die angehenden Architekten Möbel entwerfen und auch produzieren. Was 2012 mit einem Seminar begann, hat sich unter dem Namen „amm – Architekten machen Möbel“ zu einem hochwertigen Label entwickelt. Eines der Modelle in der Sessel "Otto" von Otto Kaltner. Das Modell ist in Walnuss, Kirsche und Zwetsche mit den Farben Blau, Rot und Beige erhältlich. Derzeit kostet der handgefertigte Sessel 2.800 Euro. Weitere Entwürfe unter: www.amm.studio