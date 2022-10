Design der Woche: Gute Träume im minimalistischen Bett

Schlichtes und minimalistisches Design zeichnen das Bett aus: Zwei Seitenteile, ursprünglich aus Metall und jetzt aus Holz, ermöglichen die Montage des Kopf- und Fußteils, die wie zwei Rollen den Stoff- oder Lederbezug aufnehmen und das Bett so individuell gestalten. Jack, das von Zanellato und Bortotto für den italienischen Bettenhersteller Bolzan entworfene Bett, wird durch Handwerkskunst und Umweltbewusstsein wiedergeboren und erzählt die Geschichten einiger der besten Hersteller der Region Südtirol: Etwa der Bezug – inspiriert von der Verflechtung von Weiden, die typisch für die Landschaft von Sacile sind – wird aus natürlichen Garnen von Torri Lana 1885 hergestellt. Das Holz, hier Esche aus zertifizierter Wiederaufforstung, wird von der Tischlerei LorisTill verarbeitet, die nur natürliche Farbstoffe verwendet. Das verwendete Leder wird in der Gerberei Pietro Presot in Pordenone hergestellt und trägt die Zeichen und Unvollkommenheiten der natürlichen Gerbung.

Das Redesign von Bettgestell Jack ist Teil des Nachhaltigkeitspfades, den Bolzan vor einiger Zeit begonnen hat und der sich in seiner Philosophie und seinem Designansatz nun widerspiegelt. Das Bett ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Preis auf Anfrage unter www.bolzan.com