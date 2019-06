Der Traum vom eigenen Pool: So gelingt der Badespaß zu Hause

Wenn die Temperaturen nach oben klettern, dann steigt die Lust auf ein bestimmtes Element: Wasser – am besten kühl und am besten gleich in der Nähe. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach privaten Swimmingpools stetig zugenommen. Und auch das Sortiment an Formen, Materialien, technischen Möglichkeiten und Zusatzausstattung ist gewachsen. „Nach oben hingibt es im Poolbau keine Grenzen“, sagt Erich Artner, Chef von Pool Partner.

Wer sich für die Anschaffung eines eigenen Pools entscheidet, sollte im Vorfeld sehr gut planen. IMMO zeigt, worauf es ankommt.