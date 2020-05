Deko für den Garten

Ein gepflegter Rasen, ein farbenfrohes Blumenbeet, eine gemütliche Sitzgelegenheit und vielleicht noch ein Pool oder Teich. So kann der klassische Garten aussehen. Für viele ist es damit aber nicht getan. Denn so wie man Wohnräumen mit Accessoires eine persönliche Note verleiht, kann man auch den Garten mit besonderen Stücken dekorieren. Dass dabei nach wie vor do-it-yourself im Trend liegt, beweisen nicht zuletzt die zahlreichen Ratgeber, die zu diesem Thema erschienen sind. IMMO stellt auf der nächsten Seite eine Auswahl vor.

Wer Deko für draußen fabriziert, sollte darauf achten, dass die Stücke outdoortauglich sind. Lampions aus Papier oder Sitzpölster und Girlanden aus Textilien sind nicht wetterfest und sollten daher nach der Gartenparty weggeräumt werden. Damit Holz lange schön bleibt, kann man die Stücke mit Klarlack für den Außenbereich versiegeln. Oft sorgt jedoch bei Elementen aus Stein oder Holz gerade eine von der Witterung gezeichnete Oberfläche für Charme. Auch angerostete Gegenstände aus Metall können einen Hauch Romantik in den Garten zaubern.

Es müssen nicht immer Gartenzwerge sein: Skulpturen aus Metall, Figuren aus Holz, Pflanzschilder fürs Gemüsebeet oder schlicht bemalte Steine können individuelle Deko-Elemente sein. Gabi Balsfulland stellt in „Deko-Ideen für den Garten“ verschiedene Möglichkeiten vor – darunter auch selbstgemachte Vogelscheuchen (Bild unten links). Soll das Modell tatsächlich gefiederte Besucher fernhalten, sollte man folgende Elemente integrieren: Flatternde Bänder, die den Anschein von Bewegung erzeugen, Metallteile, die im Wind ein Geräusch erzeugen und Glasstücke, die Lichtreflexe in der Sonne entstehen lassen.