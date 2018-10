Das Wiener Konzerthaus und sein Baustil ohne Namen

Die Entscheidung fiel schlussendlich auf einen Stilmix: So zeigt die Brüstung Otto Wagners Jugendstil und der Mozartsaal repräsentiert den Historismus – genauso wie die Säulen im großen Konzertsaal. „Sie rücken aber in den Hintergrund, versperren niemandem die Sicht, was wiederum dem modernen Ansatz entspricht“, so Barta. Bei der Bauweise handle es sich um einen Stil ohne Namen, der sich wohl etabliert hätte, wäre ihm die Geschichte nicht in die Quere gekommen. „Die Bauzeit endete 1914 mit Kriegsbeginn und nach 1918 gab es keine bürgerlichen Repräsentationsbauten mehr.“