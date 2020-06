Das richtige Outfit für Ihr Haus

Auch Baustil und Anstrich müssen zusammenpassen: Wer sich für ein klassisches Haus im Landhausstil entscheidet, ist mit dem traditionellen Schönbrunner Gelb und seinen dezenten Abstufungen gut beraten. Bei moderner Architektur mit klaren, schnörkellosen Formen sind kräftige Farbakzente kombiniert mit einer deckenden Grundfarbe gefragt. Dabei setzt erst die richtige Feinabstimmung die Architektur des Hauses richtig in Szene. "Grün ist nicht gleich Grün: Bei der Auswahl sollte man mit Farbfächern arbeiten, die auch sämtliche Schattierungen beinhalten", so Bursik.

Talentierte Heimwerker können ruhig auch selbst in den Farbtopf greifen. Wer die ganze Fassade streichen will, sollte allerdings die Gesamtkosten im Auge behalten. Denn allein die Miete fürs notwendige Gerüst kann ein Drittel der Malerkosten betragen. Wer also das Äußere seines Domizils immer wieder neu gestalten möchte, entscheidet sich am besten für eine einheitliche Grundfarbe und setzt nur im Erdgeschoß farbliche Akzente. Denn die kann man immer wieder nach Lust und Laune überstreichen. Und weil dafür in der Regel eine stabile Leiter genügt, ist das Umstyling des Hauses einfach und kostengünstig.