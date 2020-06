Das Haus als Werbefläche

Zelloth

Besser bezahlt ist die temporäre Gerüstflächenwerbung. Da ein Schutznetz auf derBaustelle zwar nicht besonders schön ist, aber unbedingt sein muss, kann man genauso gut einen Teil vermieten. Durchschnittlich 5000 Euro pro Monat können dieEigentümer damit lukrieren, in besonders guten Lagen können es bis zu 10.000 Euro sein. "Diese Flächen stehen nur für ein paar Monate zur Verfügung, wenn renoviert oder saniert wird. Die Werbung fällt daher stärker auf", erklärt

Grundsätzlich gilt: Je größer, desto besser. Bis zu 1000 Quadratmeter kann ein solches Sujet einnehmen. Noch wichtiger als die Größe ist aber der Standort. Gefragt sind Häuser an stark befahrenen Straßen, in Stauzonen, im Bereich von Ampeln, in hoch frequentierten Fußgängerzonen, in der Nähe von U-Bahn-Stationen oder wichtigen Gebäuden und in prestigeträchtigen Straßen wie in der Wiener Innenstadt oder Teilen der Mariahilfer Straße.