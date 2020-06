Das erste Hochhaus ganz aus Holz

Die BUWOG Group und EHL Immobilien haben einen gemeinsamen Wohnungsmarktbericht präsentiert. Demnach wurden 2014 in 16 der 23 Wiener Bezirke steigende Mieten verzeichnet, die Kaufpreise für Eigentumswohnungen legten in 21 Bezirken zu. Am stärksten entwickelte sich der 5. Bezirk, in dem ein Plus von 4,7 Prozent bei den Mieten (Erstbezüge) und 10,8 Prozent bei den Eigentumspreisen (Erstbezüge) erzielt wurde. Eine Abschwächung ist nur im hochpreisigen Segment, also bei Kaufpreisen ab etwa 400.000 Euro und Gesamtmieten von mehr als 1800 Euro festzustellen. www.buwog.com