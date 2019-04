Das Designbüro Conran zeigt, wie gemütlich Mini-Wohnungen sind

Wo ist das Bett? Wer die Musterwohnung des Immobilienprojekts Am Modenapark betritt, der sucht vergeblich ein Schlafzimmer, ja nicht einmal ein Bettsofa ist zu sehen. Die Schlafstatt ist schließlich dort, wo sie normalerweise nicht vermutet wird: in der Wand, versenkt.

Warum das so sein muss, verrät ein Blick auf den Grundriss der Wohnung: ein Zimmer mit Bad und Toilette auf 30 Quadratmetern. Da würde ein normales Bett zuviel Platz wegnehmen.

Der Immobilienentwickler JP bietet diese Studio Apartments derzeit in seinem Projekt Am Modenapark in Wien-Landstraße zum Kauf an. Preis: ab 190.000 Euro. „Die Nachfrage nach kleinen Einheiten ist derzeit sehr hoch“, sagt JP-Geschäftsführer Martin Müller, „wenn sich die Wohnungen gut verkaufen, wird es weitere Projekte geben.“