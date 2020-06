Das Burgenland zieht immer mehr Wiener an

Eisenstadt und Neusiedl sind auf der Überholspur. Das belegen die Zahlen im aktuellen Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer (siehe Grafik). Von einem Boom will Günter Buchinger, Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder im Burgenland, trotzdem noch nicht sprechen: "Wir wurden lange unter unserem Wert gehandelt, das ändert sich jetzt langsam. Vor allem aus Wien und Bratislava zieht es die Leute ins Nordburgenland." Allein Eisenstadt wächst pro Jahr um etwa 300 Personen und hat derzeit rund 13.500 Einwohner. "Man ist schnell in Wien, hat eine sehr hohe Lebensqualität, kulturelle Angebote, den Wein, den See vor der Haustür und vor allem viel günstigere Preise als in Wien", sagt Buchinger.

Auch im Burgenland kommt es auf die Lage an: Neben den Wohnungen im Zentrum von Eisenstadt sind es vor allem Häuser in Hanglage, für die man tiefer in die Tasche greifen muss. In den Gemeinden am Leithagebirge wie Donnerskirchen, Purbach, Großhöflein sind die Preise höher als in den Orten in der Ebene wie Siegendorf oder Wulkaprodersdorf.