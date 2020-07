Darf ich einen Zaun errichten?

Wir haben ein altes Haus in Wien gekauft und würden gerne einen Sichtschutz machen. Sind wir dabei eingeschränkt, wenn das Haus in einer Schutzzone steht? Wir haben Sorge, dass ein Nachbar uns Steine in den Weg legt. Er beschwert sich über alles und ist auch sonst sehr schwierig.

Ich gehe davon aus, dass mit der von Ihnen genannten Schutzzone jene in § 7 der Bauordnung für Wien definierte gemeint ist. Demnach sind in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen Gebiete auszuweisen, die wegen ihres charakteristischen Stadtbildes in ihrem äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdig sind. Ich empfehle, mit den zuständigen Behörden abzuklären, inwiefern der von Ihnen angestrebte Sichtschutz mit den Festsetzungen der Schutzzone vereinbar ist bzw. die Maßnahmen dahingehend abzustimmen. Sofern Sie sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bewegen und auch mit der Zustimmung der Behörden handeln, sollte Ihr Nachbar keine Möglichkeit haben, Ihnen Steine in den Weg zu legen.

Ich bin Mieterin eines Genossenschaftsreihenhauses im Burgenland. Der Nachbar baut einen Pool und direkt an der Grundstücksgrenze einen Betonklotz für die Pool-Technik. Ich wurde nicht gefragt, ob ich mit diesem Gartenhaus einverstanden bin. Ist das rechtens? Was kann ich tun?