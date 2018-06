Crowdfunding: Ein Stück vom Betongold

In der Renngasse baut der Projektentwickler JP Immobilien derzeit 73 Luxuswohnungen mit 24-Stunden-Conciergeservice. Das gesamte Projektvolumen beträgt 76,3 Millionen Euro. Innerhalb weniger Wochen war die benötigte Crowdfunding-Summe erreicht. „Die Anleger schätzen, dass sie in eine konkrete Immobilie investieren. Sie können hingehen und sich das Objekt ansehen“, so Rendity-Gründer Lukas Müller.

Das Marktvolumen von Immobilien-Crowdfunding betrug laut Wirtschaftskammer Österreich 2017 rund 13,8 Millionen Euro. Tendenz: stark steigend. Alleine in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wurden 10,3 Millionen Euro bei Immobilien-Crowdfunding lukriert. Das wichtigste Argument für die Anleger ist, dass die Renditen mit bis zu 7,5 Prozent hoch sind und Betongold als relativ stabil gilt. Doch wie sicher sind diese Investments tatsächlich?

Anleger sind durch Immobilien-Crowdfunding in der Lage, mit sehr geringen Beträgen in konkrete Liegenschaften zu investieren. Über entsprechende Plattformen im Internet – in Österreich sind die bekanntesten Rendity, Dagobertinvest und Homerocket – werden Objekte, Renditen und die benötigte Fundingsumme präsentiert. Bei manchen Anbietern, wie etwa bei Homerocket, können Anleger schon ab 250 Euro einsteigen. Die Plattformen arbeiten mit Bauträgern oder Immobilienentwicklern zusammen und sammeln das Geld als Vermittler für sie ein.