Bunte Lampions mit magischem Mehrwert

Martin Eislers Sessel Reversivel

Ein Gespür für Design wurde Martin Eisler (geboren 1913 in Wien) in die Wiege gelegt. Sein Vater war niemand geringerer als Max Eisler, Kunsthistoriker und Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbundes. Weltweite Berühmtheit erlangte der Wiener in Brasilien. Nach der Annexion Österreichs 1938 wanderte Eisler nach Argentinien und später nach Brasilien aus. Dort gründete er mit Carlo Hauner das Unternehmen „Forma“ und wurde damit zu einem der wichtigsten Vertreter der brasilianischen Moderne in den 50ern. Um Martin Eisler noch einmal hochleben zu lassen, legt Hersteller Tacchini nun sein berühmtestes Stück neu auf: Den Sessel Reversivel. Ab € 2.364, - bei Living Art, Linz.