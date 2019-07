Boom bei Logistikimmobilien: Mehr als nur Hallen

Der Möbelriese XXX Lutz, der Diskonter Lidl und die Österreichische Post: sie alle bauen ein eigenes Logistikzentrum. Riesige Lagerflächen in der Nähe großer Städte, wo Produkte bis zur Lieferung an den Endkunden gelagert werden. „Je mehr über Onlineshops gekauft wird, desto mehr Flächen werden benötigt“, so Franz Kastner vom Immobilienunternehmen CBRE.

Neue Projekte in Bau

Daher verzeichnet der Markt für Logistikimmobilien in Österreich einen Rekord: Rund 5,5 Millionen Quadratmeter sind in Wien, Linz und Graz bereits gebaut. Bis Ende 2020 sollen an diesen drei Standorten nochmals 349.000 Quadratmeter neu dazukommen. Franz Kastner erklärt: „Der Großteil der Neubauleistung wird von den Errichtern auch selbst genutzt. Ein Beispiel: Das Möbelhaus XXXLutz baut bis Ende des Jahres in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) auf einem 22 Hektar großen Areal rund 100.000 Quadratmeter Nutzfläche für ein neues Zentrallager – im Eigentum.

Logistikzentren entstehen