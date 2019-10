Bitte eintreten! So wird das Vorzimmer wohnlich

Quadratisch oder rechteckig, groß oder klein, offen, vollgeräumt oder locker arrangiert: Jedes Vorzimmer ist anders. Jenes von Faina Yonatan ist vor allem eines: renovierungsbedürftig. Das Vorzimmer der fünfköpfigen Familie ist in die Jahre gekommen. „Die antiken Möbel haben wir geliebt. Jetzt nach 14 Jahren kann ich sie nicht mehr sehen“, sagt die 37-Jährige. Geplant ist eine Rundumerneuerung. „Ich will unser Vorzimmer im Landhausstil gestalten. Hell, mit viel Holz und vor allem kein verbauter Kasten mehr, sondern locker“, sagt Faina Yonatan und liegt damit im Trend. (im Bild: lockeres Arrangement mit Lieblingstücken von WestwingNow.de)

Lounge statt Abstellraum

„Man muss das Kastelwerk aufbrechen“, sagt Interior Designer Thomas Neuber vom Design Studio destilat. Offenheit ist das Stichwort. „Das Vorzimmer ist längst kein Abstellkammerl mehr wie früher, es wird in die gesamte Wohnung integriert und verdient damit genau so viel Aufmerksamkeit“, so Neuber. Das Vorzimmer ist das Erste, was man sieht, wenn man eine Wohnung betritt. Der erste Eindruck, die Visitenkarte der Wohnung. „Wie eine kleine Lounge, die uns begrüßen soll, wenn wir von einem harten Tag Heim kommen“, so Neuber. Eine leichte Garderobe, ein Hocker zum Ankommen, Blumen fürs Gemüt.

Funktional und nicht überladen