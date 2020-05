Betriebskosten: Jetzt wird abgerechnet

Licht im Stiegenhaus, Reinigung der Gänge, Pflege der Grünanlagen - all das kostet Geld und wird von den Bewohnern in Form von Betriebskosten bezahlt. "Bis 30. Juni muss die Verwaltung die Betriebskostenabrechnung legen", sagt Karin Sammer, Wohnrechtsexpertin des Österreichischen Verbands der Immobilientreuhänder (ÖVI). Die Mieter leisten jedes Monat eine Vorauszahlung. In der Jahresabrechnung werden diese Zahlungen den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt. Daraus ergibt sich entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben.



Maximal zwei Monate nach der Rechnungslegung (zum übernächsten Zinstermin) muss man die Nachzahlung überwiesen oder das Geld auf dem Konto haben. Betroffen ist, wer zu diesem Zeitpunkt die Wohnung gemietet hat. Wer also im Juli einzieht, könnte im August die Nachzahlung seines Vorgängers übernehmen müssen oder er kann sich über das Guthaben freuen.