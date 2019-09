Besondere Architektur: Kapelle in Kirschform

Der Ort, auf dem die Kirschkapelle am südsteirischen Flamberg im Saustal heute steht, war einst eine Kultstätte in der Jungsteinzeit. „Wir wussten, dass wir vorsichtig sein müssen, und haben daher Fachleute hinzugeholt“, erzählt Architektin Doris Dockner. Die Scherben, die die Archäologen vor Baubeginn gefunden haben, stammen aus der prähistorischen Kultur „ Lasinja“ (3000 - 4000 v. Chr.) Manche davon konnten sogar in der Kapelle verwendet werden – dazu später mehr.