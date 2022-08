Design der Woche: Gar nicht nebensächlich, dieser Beistelltisch

Sie werden in diversen Räumen gebraucht: Im Wohnzimmer, um Platz für das Lieblingsbuch zu bieten. Im Vorzimmer, um die Schlüssel bereitzuhalten. Manchmal auch im Schlafzimmer, wenn dort Platz für einen Lehnsessel ist. Dann darf auch der Beistelltisch nicht fehlen. Was so nebensächlich klingt, hat nämlich oft eine wichtige Funktion: Dinge bereithalten, die einen besonderen Platz brauchen. Der Sol Side Table vom spanische Designer-Duo OrtegaGuijarro für Classicon, erfüllt all diese Ansprüche, mutet dabei aber auch als Kunstobjekt an.

Der Entwurf aus dem Jahr 2021 besticht durch beeindruckende Facettenreichtum. Denn so simpel die Konstruktion aus unterschiedlich großen Glasflächen auf den ersten Blick scheinen mag – so vielschichtig ist sie beim zweiten Hinsehen. Je nach Blickwinkel, Lichteinfall und Schattenspiel fügen sich die farbig-transparenten Elemente des Tisches zu immer neuen Silhouetten zusammen. Die Entscheidung zwischen elegante Skulptur und funktionalem Tisch wird obsolet, denn Sol ist nicht entweder-oder, sondern beides auf einmal. Der Tisch ist erhältlich in den Ausführungen Bronze oder Grau (aus Parsolglas) oder wie abgebildet in Kristallglas mit Farbeinlage in Royalblau.

Ab € 1.200,-, www.classicon.com