Barrierefrei wohnen - von Anfang an

Ihre Coverversion von "My Generation" wurde auf YouTube mehr als fünf Millionen mal aufgerufen. Das Durchschnittsalter der Bandmitglieder: 78 Jahre. "The Zimmers" zeigen, dass auch Senioren nicht zum alten Eisen gehören. Wer noch so aktiv ist, will natürlich auch selbstbestimmt wohnen. Damit man auch im Alter möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben kann, sollte man schon beim Hausbau oder der Wohnungssuche auf Barrierefreiheit achten. Sonst kann das Umrüsten sehr aufwendig und teuer werden.



Die wichtigsten Bedürfnisse - Kochen, Wohnen, Schlafen und Baden - sollten auf einer Ebene möglich sein. Damit in Bad und Toilette auch mit einem Rollstuhl oder Gehwagen genug Platz ist, kann man diese Räume von Anfang an größer planen oder eine spätere Zusammenlegung von WC und Bad, Bad und Abstellraum oder WC und Abstellraum durch nicht tragende Trennwände zwischen diesen Räumen ermöglichen. Auch auf die üblichen Stufen vor der Eingangstüre könnte man von vornherein verzichten und stattdessen eine kurze, flache Rampe anlegen. Bei der Planung der Elektroinstallationen sollte man an ausreichend Leerverrohrungen denken, damit bei Bedarf etwa eine elektrische Bedienung von Jalousien, Fenster- und Türöffnern installiert werden kann.



In Wien informiert die MA 25 über barrierefreie Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich (wie den Einbau von Treppenliften oder den Umbau von Sanitärräumen) und über Förderungsmöglichkeiten für behindertengerechte Umbauten.