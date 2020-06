Balkon: Entspannung oder Krise mit dem Nachbarn?

Der Architekt und Sachverständige, Wolgang Mayr, sprach mit IMMO über den nachträglichen Anbau eines Balkons.

Warum wünschen sich so viele einen Balkon?

Ein Balkon bringt nicht nur Freiraum, er erweitert auch den Wahrnehmungsraum: Man spürt die Witterung, sieht den Himmel. Das ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen.



Was ist zu tun, wenn man einen Balkon anbauen will?

Dafür ist ein Einreichverfahren bei der Baubehörde notwendig, weil sich das äußere Erscheinungsbild des Hauses ändert. Es bedarf auch der schriftlichen Zustimmung aller Haus- bzw. Wohnungseigentümer. Das ist meistens die größte Hürde. Für die Einreichung braucht man aber diese Unterschriften, die Pläne und eine Vorbemessung vom Statiker.

Wie realistisch ist es, dass ein Balkon genehmigt wird?

Es wurde viel Unfug getrieben, daher wird heute streng kontrolliert, ob alles passt. Straßenseitig, wenn sich der Balkon direkt über dem Gehsteig befinden würde, ist ein Anbau meist unzulässig. Hofseitig spricht meist nichts dagegen. Innerhalb von einem halben Jahr ab Vorlage der Unterlagen muss die Behörde das Vorhaben genehmigen oder ablehnen. Man sollte einen guten Baumeister oder Architekten haben, der sich um die Einreichung kümmert.



Wie wird ein Balkon am Haus befestigt?

In der Regel werden Klebeanker verwendet, um den Balkon am Mauerwerk zu befestigen. Im ersten Stock wird man vielleicht eine Stütze aufstellen, aber in den oberen Geschoßen wird die Konstruktion immer an der Fassade befestigt.

Mit welchen Kosten muss man rechnen?

Grundsätzlich gilt: Je schwerer erreichbar, umso teurer. Wenn man ein Gerüst aufstellen muss, kostet das mehr als ein Steiger, also Fahrzeuge mit Hebebühne. Ab 10.000 Euro geht es los, dafür bekommt man einen kleinen Balkon mit etwa fünf Quadratmetern Nutzfläche. Aber meistens muss man aus einem Fenster eine Tür machen. Und oft ist unter dem Fenster ein Heizkörper, den man erst versetzen muss. Insgesamt landet man meist bei 15.000 bis 25.000 Euro.