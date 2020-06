Aus der Redaktion: IMMO-Magazin

Der Markt ist heiß umkämpft, und viele Menschen, die gespart haben, fragen sich gerade, ob Immobilien tatsächlich die beste Option für ihr Geld sind. Und wenn ja, wie lange noch?

Zu diesem Thema hat IMMO-Leiterin Ela Angerer einen der großen Player aus der Branche befragt.

Außerdem erfahren Sie, warum das Parlament und seine Innenarchitektur so wertvoll sind und die Räume zwar renoviert, aber auf keinen Fall neu gestaltet werden sollten. Darüber hinaus hilft Ihnen die Redaktion wie immer auch bei allen wohnrechtlichen Fragen. Seit 15 Jahren beantworten Wohnrechtsexperten die Anfragen unserer Leser am KURIER-Wohntelefon (das nächste Mal am kommenden Montag von 10 bis 11 Uhr). Weitere Infos dazu lesen Sie in der neuen Ausgabe von IMMO.