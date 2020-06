Aufräumen für Anfänger

Das ist kein Buch für perfekte Hausfrauen (und Hausmänner). Sie werden wohl wissen, wie man die Badewanne putzt und Betten macht, wie man die Wäsche sortiert und ein Hemd bügelt, wie man Schuhe poliert und Gläser zum Glänzen bringt. Aber alle, die zum ersten Mal mit den Tücken des Haushalts zurechtkommen müssen, finden in diesem Ratgeber viele Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



Der eine oder andere Trick ist auch für Profis nicht uninteressant: Autorin Anna Shepard erklärt zum Beispiel, wie man Grasflecken von der Hose und Rotwein vom Teppich entfernt. Statt Salz auf den Fleck zu streuen, empfiehlt sie, die Flüssigkeit mit einem Küchentuch aufzusaugen und dann ein wenig Sprudelwasser darauf zu gießen. "Dadurch schäumt der eingesickerte Wein zurück an die Oberfläche. Dort saugen Sie ihn mit einem Schwamm auf", so Shepard. Die letzten Reste werden mit Teppichschaum entfernt.



Auch Tipps zum effektiven Aufräumen und Ausmisten hat die Britin parat. Ihr Trick, damit sich erst gar nicht zu viel ansammelt ist einfach, aber in der Praxis oft hart: "Jedes Mal, wenn ein neuer Gegenstand ins Haus kommt, muss ein alter raus."