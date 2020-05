Aufgeräumt: So schaffen Sie Ordnung

Verstauen Sie Dinge, die Sie oft brauchen griffbereit und in Augenhöhe. Nützen Sie dabei auch die Wand als Stauraum. In der Küche kann man zum Beispiel Töpfe und Pfannen, Kochlöffel und Sieb auch an einer Leiste über oder neben dem Herd aufhängen. Die Arbeitsplatte ist zum Arbeiten da – was man nicht ständig braucht, hat hier nichts zu suchen. Auch der Esstisch sollte von Krimskrams freigehalten werden.

Je mehr Gegenstände hinter Türen verschwinden, umso aufgeräumter sieht es aus. Nützen Sie multifunktionale Möbel – etwa Sofas oder Sitzbänke mit Stauraum. In kleinen Wohnungen zahlt sich die Investition in maßgefertigte Einbauschränke aus: Hier kann man viel unterbringen, ohne dass das Gefühl von Geräumigkeit verloren geht.

Im Kinderzimmer leisten stapelbare Boxen aus Kunststoff gute Dienste. Mit Symbolen beklebt oder nach Farben sortiert, lernen auch die Kleinsten, wie sie ihre Spielsachen mit System verstauen. Stabile Exemplare mit Deckel lassen sich zu Sitzgelegenheiten umfunktionieren. Eine praktische Stauraumlösung sind auch Rollcontainer, die man unter Regale oder Betten schieben kann.

Aufbewahren