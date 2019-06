Architekturreisen 2019: Auf der Kunstschiene

Kritische Kunst in der Kirche

St. Nikolaj in Kopenhagen wurde im frühen 13. Jahrhundert als älteste Kirche Dänemarks gebaut. Nach einem Brand 1795 wurde sie aber mit anderen Funktionen (Feuerwehrstation, Marinemuseum oder öffentliche Bücherei) belebt. Um den Menschen die freie Kunst näherzubringen, gründete Knud Pedersen 1957 eine Bibliothek, in der Kunstwerke ausgeliehen werden konnten. Seither spielt das Gebäude eine Schlüsselrolle in der dänischen Kreativszene. Umbenannt in Nikolaj Kunsthal entwickelte sie sich zum Zentrum zeitgenössischer Kunst. Das Museum öffnet wieder am 28. Juni mit der Ausstellung Korea in Denmark/Welcome to the Moon Place. 29. Juni bis 8. September in Kopenhagen, Dänemark. www.nikolajkunsthal.dk