Architekturprojekt bringt Wiener Wolke nach Xingtai

Das Wissenschafts- und Technologiemuseum Xingtai sollte dies in Gestaltung, Inhalt und Funktionen widerspiegeln. In Zusammenarbeit mit „Atmos Aerosol Research“ wurde der Bau in eine Erfassungsstation verwandelt. Dafür wurden Sensoren in die Fassade eingearbeitet. Sie messen die Umgebungsluft und schicken die Daten an die im Weltraum stationierten Satelliten.

Chinesischer Garten als Leitsystem

Im Inneren des 55.000 Quadratmeter großen Museums orientierten sich die Architekten an einem chinesischen Garten. Die einzelnen Wege führen zu Ateliers und Labors für Kunst und Forschung. Das Museum bietet zudem Platz für Kinos, Bühnen, Präsentations- und Lernorte sowie Geschäfte und Restaurants.