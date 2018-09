Architektur: So schön kann Schule sein

Manche seit Jahrzehnten gängigen Raumaufteilungen wurden hinterfragt. Etwa die Zentralgarderobe. „Eine zentrale Garderobe für alle Kinder erzeugt in der Regel sehr viel Unruhe und Stress bei den Kindern“, sagt Lechner, „daher sind die Garderoben nun vor den Klassenzimmern.“

Die Schule ist eines von mehreren Projekten, das derzeit für den renommierten Bauherrenpreis 2018 nominiert ist. Doch auch ohne Auszeichnung funktioniert sie seit einem Jahr bestens. Thomas Lechner: „Die Lehrer erzählen, dass sie früher nach dem Unterrichtsende immer gleich nach Hause gegangen sind. Jetzt bleiben sie gerne in der Schule und machen dort die Vor- und Nachbereitung.“

Das Kuschelige der Volksschule wird in der Oberstufe zum „Chilligen“. Das neue Sportgymnasium in Wien West, ein Ableger des Gymnasiums Maroltingergasse in Ottakring, wurde am Gelände einer aufgelassenen Kaserne gebaut. Dort gibt es nun für alle Schüler viele Zonen zur Entspannung. In den Oberstufen-Klassen beispielsweise wurden die Stammklassen aufgelassen. Sechs Klassen haben stattdessen gemeinsam eine sogenannte „Homebase“. Das ist ein großer Raum für Pausen mit Spind, Sesseln und Couchen. Zum Unterricht gehen die Schüler dann zu den Räumen der Lehrer. Dazu gibt es viele Sitzmöglichkeiten im Innenhof.



Eine Handvoll Klassen startete bereits im Sommersemester, im Herbst folgen die restlichen der insgesamt 360 Schüler. Bis 2025 soll die Schüleranzahl auf 1000 steigen. „Als die Schüler den Hof zum ersten Mal sahen, haben sie sich sofort mit dem Laptop raus gesetzt. Das ging ganz von selbst“, sagt Direktor Robert Parma.

Eine ähnliche Erfahrung hat auch Anita Aufschnaiter gemacht. Sie ist Direktorin der Tourismusschulen am Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol. Die Schule für 450 Schüler wurde neu saniert und hat seitdem eine 700 Quadratmeter große Terrasse mit dicken Polstersesseln, wo die Schüler gerne ihre Pausen verbringen. Sie sagt: „Früher mussten die Schüler die Zeit in den Gängen oder in der Aula verbringen, jetzt haben sie Bereiche für sich selbst.“



Die praxisorientierte Schule – ein Drittel der Absolventen geht als Fachkraft in den Tourismus – hat durch die Sanierung außerdem viele bodentiefe Glasfenster in allen Stockwerken und der Aula bekommen. Anita Aufschnaiter schwärmt: „Das lichtdurchflutete Gebäude ist sensationell. Die Enge von früher ist einem Gefühl von Weite gewichen.“