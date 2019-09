Architektur: Sieben Bäckereien, die Brot eine Bühne bieten

Kaum Farbe, kein Schnickschnack und sehr klare Linien. Immer mehr Bäcker setzen auf Bio und Handarbeit und drücken das auch in ihrer Bäckereigestaltung aus. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Backofen und das Brot. Diese sieben Bäckereien zeigen, wie es geht:

1. Öfferl: Neu in der Innenstadt

An der Fensterscheibe türmen sich dutzende Laibe Brot. Um jeden Einzelnen ist Garn zu einer Masche zusammengebundenen. Die „Brote mit Charakter“ wie die Cousins und Inhaber der Bäckerei Öfferl, Georg Öfferl (28) und Lukas Uhl (27), ihre handgebackenen Laibe nennen, liegen auf einer Steintheke. „Wir haben uns bewusst für den Stein „Ceppo“ entschieden. Er wird in einer Höhle am Iseosee abgebaut“, erzählt Lukas Uhl.