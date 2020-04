Architektur der Einsamkeit

Allerdings bringt jedes Bauvorhaben – gerade in abgelegenen und fragilen Ökosystemen – auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Der Hauptaspekt eines nachhaltigen Entwurfs liegt in der bewussten Reduktion des Plans und des gesamten ökologischen Fußabdrucks. Außerdem entwickelt sich unter Architekten die Einstellung, dass Bauten an sensiblen Standorten eher als temporär denn als permanent zu erachten sind. Sie sollten sich relativ einfach entfernen und recyceln lassen, damit keine oder nur geringe Spuren vor Ort zurückbleiben.

Die Idee des sanften Bauens betrifft auch die Materialauswahl: Der -Fußabdruck eines Hauses wird nicht nur durch die Art und Menge der verbrauchten Energie bestimmt, sondern auch durch die beim Bau verbrauchten Ressourcen und die verwendeten Materialien.

Zu Beginn der Planung erkunden Architekten vor allem die Exposition und Klimabedingungen des Standorts, um Sonnenenergie, aber auch natürlich Beschattung optimal nutzen zu können.