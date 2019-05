Architektur: Bauen fürs Klima

Haus für einen Weinbauern im Burgenland

Fahr nicht fort, kauf im Ort – so lautete mal ein Werbeslogan für Geschäftstreibende. Umgemünzt auf ökologisches Bauen würde der Spruch wohl lauten: Bau nicht weit fort, bau im Ort. Sprich: Sanierungen im Ortskern sind ökologischer als die grünen Wiesen am Ortsrand zu verbauen. Genau das tat auch ein Weinbauer aus dem burgenländischen Horitschon. Für sein Wohnhaus sanierte er ein bestehendes Haus in einer typischen burgenländischen Zeilenbebauung. Oder wie Architekt Martin Mostböck es nennt: „Das Gebäude wurde in die moderne Zeit geführt.“ Mit großen Fensterfronten wurde dazu das Maximum an Licht und Ausblick in die Räume geholt. Der Wohn- und Essbereich wurde zum Dach geöffnet. Dazu wurde als Verbindungsgang zwischen den Geschoßen eine Rampe errichtet. martin-mostboeck.com