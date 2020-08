Architektur-Ausstellung ehrt 150. Geburtstag von Adolf Loos

Aufgrund der fehlenden Fenstergesimse war es als „Haus ohne Augenbrauen“ bekannt.

Prestigeträchtige Bauten in Wien

Von da an konnte sich Loos vor Aufträgen kaum retten. Neben Dutzenden Villen, Geschäften und ganzen Siedlungen, sind vor allem zwei Einfamilien-Doppelhäuser in der Werkbundsiedlung prestigeträchtig. Sie waren Teil der damals größten Bauausstellung Europas. An der Musterhaussiedlung arbeiteten 31 der damals renommiertesten Architekten aus dem In- und Ausland mit.

Ausstellung im AzW

Zum 150. Geburtstag des Ausnahmetalents widmet das Architekturzentrum Wien (AzW) seinen Arbeiten eine eigene Ausstellung. In „Adolf Loos – Nachleben“ (3. September bis 30. September) wird die „Loos’sche Strahlkraft“ auf nachfolgende Generationen bis in die Gegenwart gezeigt.