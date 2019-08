An diesem Schreibtisch macht die Arbeit richtig Spaß

Die ständigen Urlaubsfotos von Freunden und Familie sind, bei aller Liebe, etwas mühsam. Sie liegen unter Sonnenschirmen auf Sardinien am weißen Strand. Sie trampen mit dem Rucksack durch die Bergwelt Albaniens. Oder sitzen in heißen Geysiren im kühlen Island und zelten in der Wildnis. Das Fernweh wird dadurch nicht weniger. Vor allem nicht, während man am Schreibtisch sitzt und das schöne Wetter nur durch das Fenster betrachtet.

Designerin Rachel Griffin hat sich den tüchtigen Daheimgebliebenen nun angenommen. Unter dem Motto „Schöner Arbeiten“ tüftelte die Designerin vom Büro Earnest Studio gemeinsam mit dem deutschen Hersteller Schönbuch an „Bureau“. Entstanden ist ein Arbeitsplatz, der funktional umgesetzt und optisch einladend ist.