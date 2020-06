Amadeus Schule wurde eröffnet

Die Immofinanz Group hat drei Logistikzentren in der Schweiz an einen Immobilienfonds der Credit Suisse AG verkauft und sich damit gänzlich aus dem Schweizer Markt zurückgezogen. Bei den verkauften Gebäuden handelt es sich um zwei Objekte in Bülach sowie eines in Derendingen. Das Paket mit einer vermietbaren Fläche von 140.000 Quadratmetern erzielte einen Kaufpreis in der Höhe von 95 Millionen Euro. www.immofinanz.com