Alles über Genossenschaftswohnungen

Sie werden von namhaften Architekten wie Albert Wimmer oder Querkraft geplant. Die meisten haben einen Balkon oder eine Terrasse. Und das Wichtigste: Sie sind leistbar. Doch nicht jeder bekommt eine geförderte Wohnung. IMMO beantwortet die wichtigsten Fragen.



Wer baut Genossenschaftswohnungen und wie viele gibt es eigentlich?



"In Österreich gibt es 193 gemeinnützige Bauvereinigungen. 99 davon sind echte Genossenschaften, die andere Hälfte sind gemeinnützige Kapitalgesellschaften", sagt Eva Bauer vom Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV). Umgangssprachlich ist in beiden Fällen von Genossenschaftswohnungen die Rede.

In den vergangenen fünf Jahren wurden durchschnittlich 14.300 geförderte Wohnungen pro Jahr errichtet, mehr als die Hälfte davon Mietwohnungen mit Kaufoption. In Wien sind Neubauprojekte in den gefragten Bezirken innerhalb des Gürtels selten. Abgesehen von Projekten im zweiten (Nordbahnhof) und dritten Bezirk (Eurogate) werden die meisten geförderten Objekte außerhalb des Gürtels errichtet.