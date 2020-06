Alle Häuser brauchen einen Ausweis

"Wichtigste Neuerung beim Energieausweis ist die Kenngröße Endenergiebedarf, kurz EEB", erklärt Doris Wirth, Geschäftsführerin von Bluewaters, einem Ingenieurbüro für Energieeffizienz. "Durch ständige Verbesserung der Gebäudehülle verbunden mit kontrollierter Wohnraumbelüftung im Niedrigenergiehaus wird zwar der Heizwärmebedarf reduziert, gleichzeitig steigen aber die Stromkosten. Was an Strom zusätzlich für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Lüftung, Kühlung und Haushaltsstrom verbraucht wird, wurde bisher nicht abgebildet. Der Energieausweis neu bildet die Realität im Hinblick auf den Gesamtenergiebedarf wesentlich besser ab und zielt auf integrierte Lösungen zur umfassenden Gebäudeoptimierung ab. Insgesamt wird der Energieausweis also um einiges aufwendiger, aber auch aussagekräftiger werden."

Der spezifische Endenergiebedarf wird – ebenso wie der Heizwärmebedarf – in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ausgedrückt und auf die beheizte Bruttogrundfläche bezogen. "Im Passivhaus muss der Heizwärmebedarf unter 15 liegen, im Niedrigenergiehaus unter 30. In einem nicht sanierten Altbau wird man mit einem Wert von 100 bis 160 rechnen müssen", macht Sammer die Relationen klar.

Je kleiner, desto besser, lautet die Devise auch beim neuen Gesamtenergieeffizienz-Faktor. "Diese neue Maßzahl setzt den End­energiebedarf in Beziehung zu einem fiktiven Referenzwert. Bei einem Passivhaus der Energieeffizienzklasse A++ liegt dieser Faktor unter 0,55. Bei einem sehr schlecht gedämmten, nicht sanierten Gebäude der 1960er-Jahre liegt der Wert über 3,0", sagt Wirth.

Wer schon einen Energieausweis hat, muss trotz dieser Änderungen nicht sofort einen neuen machen lassen. Denn die vorhandenen Ausweise behalten für zehn Jahre ab Ausstellung ihre Gültigkeit. "Da der alte Energieausweis noch keinen Gesamtenergieeffizienzfaktor enthält, reicht es, wenn in Inseraten der Heizwärmebedarf ausgewiesen wird", so Sammer.