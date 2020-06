44 neue Wohnungen für Mariahilf

Die börsenotierte Immofinanz Group hat drei Wohnobjekte mit rund 1000 Wohnungen in Houston, Texas, an den dort ansässigen Developer Sueba verkauft und 47 Millionen Euro lukriert. Damit hat sich das österreichische Unternehmen fast zur Gänze aus dem US-Markt zurückgezogen. Das noch verbliebene Projekt in San Antigua mit 277 Wohnungen befindet sich derzeit im Verkaufsprozess. www.immofinanz.com