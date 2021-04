Immobilien-Investoren setzen auf Sicherheit

In unsicheren Zeiten setzen die Immobilien-Investoren auf Sicherheit. Das Geld fließt vor allem in Bereiche, die eine sichere Rendite erwarten lassen, also in den Wohnbau und Logistikzentren. Weil der Internethandel in Coronazeiten stark zugenommen hat, ist die Nachfrage bei den Logistikzentren laut den Geschäftsführern von EHL, Franz Pöltl und Markus Mendel, höher als das Angebot.

Die Preise sind gestiegen. Mit rund 21 Prozent der Investitionen war der Anteil der Logistik noch nie so hoch. Rund 38 Prozent der gesamten Investitionen in den Immobilienbereich sind in den Wohnbau geflossen. Deutlich differenzierter schaut es bei den Büroimmobilien aus. Die Top-Lagen sind nach wie vor gut nachgefragt. Bei älteren Gebäude in weniger guten Lagen sind Abschläge allerdings durchaus möglich.