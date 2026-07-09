Immobilien-Investor Hallmann kommt bei Sanierung schneller voran
Der Unternehmer und Investor Klemens Hallmann hat die zweite Quote seines Sanierungsplans mehrere Monate früher als vorgesehen auf das Treuhandkonto eingezahlt. Zudem wurde nach Angaben aus seinem Umfeld bereits der Großteil einer zusätzlichen Superquote hinterlegt. Der Millionenbetrag soll in Kürze an die Gläubiger ausgezahlt werden.
Die erste Quote hatte Hallmann Ende Februar 2026 fristgerecht erfüllt. Mit der nun vorzeitigen zweiten Zahlung kommt der Sanierungsprozess schneller voran als ursprünglich im Plan festgelegt.
Quote liegt über gesetzlichem Minimum
Hallmann bietet seinen Gläubigern insgesamt 45 Prozent ihrer Forderungen: 35 Prozent reguläre Quote sowie zusätzlich 10 Prozent Superquote. Diese freiwillige Zusatzzahlung liegt deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestquote von 20 Prozent, die bei Sanierungsverfahren erfüllt werden muss.
„Für mich stand immer im Vordergrund, die Interessen der Gläubiger bestmöglich zu wahren und den Sanierungsprozess schnell, zuverlässig und transparent zu führen“, ließ Hallmann in einer Aussendung mitteilen. Ziel sei es, auch den letzten Teil der Quote zu erfüllen und den Prozess erfolgreich abzuschließen.
Die Zahlungsfrist endet am 27.Oktober 2027.
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