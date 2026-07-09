Immobilien-Investor Hallmann kommt bei Sanierung schneller voran

Der Unternehmer und Investor Klemens Hallmann hat die zweite Quote seines Sanierungsplans mehrere Monate früher als vorgesehen auf das Treuhandkonto eingezahlt. Zudem wurde nach Angaben aus seinem Umfeld bereits der Großteil einer zusätzlichen Superquote hinterlegt. Der Millionenbetrag soll in Kürze an die Gläubiger ausgezahlt werden.

Die erste Quote hatte Hallmann Ende Februar 2026 fristgerecht erfüllt. Mit der nun vorzeitigen zweiten Zahlung kommt der Sanierungsprozess schneller voran als ursprünglich im Plan festgelegt.