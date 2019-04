Immobilien heiß begehrt: Asiaten kaufen sich ein

Der Boom und damit der Preisauftrieb auf dem Immobilienmarkt scheint kein Ende zu nehmen. „Solange die Zinsen so tief bleiben, gibt es wahnsinnig viel Kapital, das Anlagemöglichkeiten sucht. Immobilien sind eine solche Möglichkeit“, sagt Oliver Schumy, Chef der Immofinanz. Denn diese böten nach wie vor gute Renditen – jedenfalls in Zentral- und Osteuropa, den Hauptmärkten der Immofinanz.

Das Unternehmen braucht sich also wenig Sorgen um mögliche Wertverluste zu machen. Denn die Bieter für Immobilien kämen mittlerweile auch aus weit entfernten Regionen. „Investoren aus Asien, insbesondere Korea, aber auch aus Australien sind meist dabei“, erklärt Schumy. Die Immo-Märkte in diesen Ländern seien nämlich so gut wie ausverkauft, wie übrigens auch in Deutschland. „Dort gibt es kaum noch Immobilien mit annehmbaren Renditen zu kaufen“, meint der Immofinanz-Chef. Im Vorjahr sei das Transaktionsvolumen am deutschen Immobilienmarkt auf 60 Milliarden Euro gestiegen und habe damit erstmals mit Großbritannien gleichgezogen. Weit dahinter erst folge Skandinavien mit 23 Milliarden Euro an Immobilientransaktionen und Osteuropa mit 13 bis 15 Milliarden Euro. „Da sieht man, dass auf unseren Märkten noch genug Raum nach oben ist“, meint Schumy.