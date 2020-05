Günstige Landidylle und teures Innenstadt-Flair

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in Wien liegt freilich weit darunter: bei 2500 bis 2600 Euro. Heuer rechnet Remax in der Bundeshauptstadt mit Preisaufschlägen von 3,9 Prozent – damit ziehen die Preise nur noch halb so stark an wie 2012. Aufschläge wird es vor allem in zentralen Lagen geben (+7,3 Prozent), am Stadtrand sieht Remax deutlich weniger Luft nach oben (+2,7 Prozent). Auch bei Penthouses, Lofts und Maisonetten seien die Preise ausgereizt. Reikersdorfer rechnet mit Steigerungen von weniger als zwei Prozent.