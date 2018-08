Immobilien: Die Trends für etwas mehr Rendite

Hohe Renditen

Auch Kleinanleger wollen an den vergleichsweise hohen Renditen im Immobilienbereich partizipieren. Mangels ausreichend Kapital für den Kauf einer Liegenschaft versuchen sie via Aktien oder Anleihen am Boom teilzuhaben. Nun warnt die Finanzmarktaufsicht: „Für viele Anleger suggerieren Immobilienanleihen eine besondere Sicherheit, die nicht gegeben ist. Eine Investition in Immobilienanleihen darf aber nicht mit einer Investition in Immobilien verwechselt werden.“

Der Begriff garantiere keinesfalls, dass eine Anleihe unmittelbar durch den Wert von Immobilien oder sonstiger Garantien besichert sei. Im Gegenteil: Der Großteil der für Kleinanleger zugänglichen Anleihen sei unbesichert. Gerate der Emittent der Anleihe in wirtschaftliche Schwierigkeiten, könne dies zu Verlust oder Ausfall der Investition führen (wie etwa vor kurzem bei Wienwert geschehen).

Hohes Risiko

Als besonders risikoreich hätten sich Anleihen mit sehr hohen Renditen trotz kurzer Laufzeiten erwiesen. „Wie bei allen Investitionen gilt auch hier: höherer Ertrag heißt höheres Risiko“, so die FMA.

Sie empfiehlt, auf die Zahl der von einem Unternehmen ausgegebenen Anleihen zu achten. Seien es sehr viele Anleihen, könnte dies ein Indiz für eine schwierige Lage des Unternehmens sein.

Laut FMA sind in Österreich 189 Immobilienanleihen von 82 Emittenten mit einem Volumen von knapp 6,5 Mrd. Euro am Markt.