Immobilien-Boom lässt die Steuer-Einnahmen sprudeln

Im Finanzministerium wird derzeit noch geprüft, was die genauen Ursachen für die Mehreinnahmen sind. Es gibt einige Hinweise. So hat es heuer in der Immobranche mehrere Geschäfte mit sehr großem Finanzvolumen gegeben.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Gewinn hat der Industrielle Erwin Bernecker kürzlich ein Zinshaus-Paket im Wert von mehr als 100 Millionen Euro gekauft. Bernecker hatte im Vorjahr seinen Anteil am oberösterreichischen Technologieunternehmen B&R für kolportierte 900 Millionen Euro an den Schweizer ABB-Konzern verkauft.

Am Büromarkt gibt es starke Schwankungen abhängig vom Fertigstellungs-Termin der Projekte. Wenn ein großer Nutzer, der viel Fläche benötigt, übersiedelt, schlägt sich das mit einem deutlichen Zuwachs in der Statistik nieder. 2017 war mit einer Neuvermietung von rund 180.000 Quadratmetern ein schlechtes Jahr für den Büromarkt. Heuer könnten es 220.000 Quadratmeter oder sogar noch deutlich mehr werden. Wie viele Gebäude oder Grundstücke den Besitzer gewechselt haben, ist allerdings nicht bekannt. Dazu kommt der Wohnbau. Heuer werden allein in Wien 12.000 Wohnungen gebaut. Das sind um 72 Prozent mehr als 2017.