Zinshäuser in Wien: Nur wer laufend saniert, hält den Wert

So wird das Haus bis Ende 2025 zukunftsfit gemacht: Die Sanierungsmaßnahmen umfassen eine thermische Sanierung, bei der alle Straßen- und Hoffassaden sowie die Gewölbedecken über dem Keller wärmegedämmt werden. Zudem werden die bestehenden Fenster durch neue Holz-Alu-Fenster ersetzt. Damit können rund 75 Prozent des Heizwärmebedarfs eingespart werden. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine passive Kühlung über die Fußbodenheizung, die Warmwassererzeugung über Wohnungsstationen und die Duschabwasser-Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Ein zentrales Element des Projekts ist der Wechsel des Heizungssystems von Gas auf Erdwärme, was durch sechs Tiefenbohrungen realisiert wird. Zusätzlich werden Freiflächen geschaffen. Die Sanierung erfolgt im Rahmen einer „Sockelsanierung“ des wohnfonds_wien unter Verwendung von Fördermitteln des Landes Wien, nach der Wiener Sanierungs- und Dekarbonisierungsverordnung 2024.

Kommt ein schönes Zinshaus auf den Markt, freut das wiederum die Käufer. Denn die Nachfrage zieht in Wien wieder leicht an, wie der aktuelle Zinshaus-Marktbericht von Otto Immobilien zeigt. „Die Nachfrage konzentriert sich derzeit vor allem auf gute Lagen innerhalb des Gürtels und zusätzlich auf die Bezirke Hietzing, Währing und Döbling. Hier stehen vor allem voll entwickelte Objekte im Fokus eigenkapitalstarker Strukturen wie Family Offices oder Stiftungen. Darüber hinaus verzeichnen wir eine gute Nachfrage nach kleineren Objekten mit einem Verkaufsvolumen bis drei Millionen Euro“ , sagt Philipp Maisel, Leiter des Zinshaus-Teams bei Otto Immobilien.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 297 Transaktionen durchgeführt, was einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Jahr 2023 entspricht. Nach den teils deutlichen Rückgängen der Vorjahre haben sich auch die Preise am Wiener Zinshausmarkt stabilisiert, in einigen Bezirken (Innere Stadt, Favoriten und Penzing) zogen sie an. Die Mindestpreise haben sich in nahezu allen Bezirken gefestigt. Der Minimalpreis liegt aktuell bei 1.540 Euro pro m2, während die Maximalpreise in Top-Lagen bis zu 10.460 Euro pro m2 erreichen können.