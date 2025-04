Trendwende: Zahl der Zwangsversteigerungen steigt in Österreich

In Salzburg und im Burgenland verdoppelte sich die Anzahl der Termine (je plus 117 Prozent), während es in Vorarlberg (plus drei Prozent) und der Steiermark (plus fünf Prozent) die geringsten Anstiege gab. Bei den Schätzwertvolumen der versteigerten Liegenschaften verzeichneten dagegen Wohnimmobilien den geringsten Anstieg (plus 16,1 Prozent), während es bei Grundstücken einen überproportionalen Zuwachs von 60 Prozent gab. Bei Gewerbeimmobilien wuchsen die Schätzwertvolumen um 32,3 Prozent an.