Pleitewelle: Paket-Verkäufe kommen auf den Markt

Probleme gebe es, wenn nicht in Fixzinsen gewechselt wurde. Diese Entwicklung ist aktuell auch am Wiener Immobilienmarkt zu beobachten, es werden verstärkt Immobilien- und Zinshauspakete angeboten, die Preise sind zuletzt gesunken. „Wir bewegen uns auf dem Niveau vor der Hochzinsphase“, so Toifl.

Manche Immobilienentwickler, aber auch Banken, trennen sich jetzt von Objekten, um ihre Liquidität zu sichern. Mitunter müssen sich Firmen auch im Zuge einer Insolvenz von Objekten trennen.