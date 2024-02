Den zuletzt stark rückläufigen Wohnungsneubau in Österreich anzukurbeln, ist für die Immobilienwirtschaft das Gebot der Stunde. Denn derzeit gehen die Baustarts im Wohnsegment massiv zurück, viele Neubauprojekte werden verschoben oder gestoppt.

„Die Entwicklung von leistbarem und qualitativem Wohnbau ist aktuell wirtschaftlich sehr schwer darstellbar“, begründet Daniel Riedl, Vorstandsmitglied der deutschen Buwog-Mutter Vonovia. Wir haben 2024 vorläufig keine Baustarts“, sagt er. Die gestiegenen Zinsen und nach wie vor hohen Baukosten machen den Bauträgern und Entwicklern immer stärker zu schaffen. „Unser Ziel ist es, mit dem Bau zu starten, sobald sich die Lage entspannt hat“, kündigt Riedl an. Wann sich die Marktbedingungen verbessern werden, ist allerdings noch nicht absehbar.

Der Bau von Mietwohnungen rechne sich für Bauträger derzeit einfach nicht. „Der Wert, den wir generieren können, liegt unter den Produktionskosten“, führt Riedl aus. Die Folge sei laut Karina Schunker, Geschäftsführerin von EHL-Wohnen, eine Angebotsverknappung im Mietwohnungsbereich um mehr als 50 Prozent, was zu einem Nachfrageüberhang führt. Vor diesem Hintergrund sind die Kündigungen von bestehenden Mietverträgen laut Schunker zurückgegangen: „Die Bewohner bleiben in Ermangelung von Alternativen in ihren Wohnungen.“